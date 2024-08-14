В Белгородской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в связи с продолжающимися обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. О принятии этого решения для усиления защиты населения и оказания дополнительной поддержки пострадавшим сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ежедневные обстрелы стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим, объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня», — заявил Гладков.

Губернатор отметил, что ситуация в регионе остается крайне напряженной. С 9 августа в области действует режим контртеррористической операции. По словам Гладкова, количество обстрелов и атак беспилотников значительно возросло, особенно в городе Шебекино, откуда уехали 50-70% населения.

Утром 14 августа губернатор сообщил о новых атаках дронов в двух пунктах области, в результате которых произошло возгорание квартиры в Шебекино и повреждение газовой линии, а в селе Устинка сгорела летняя кухня частного дома.

В начале августа ситуация в приграничных регионах России резко обострилась. 7 августа Курская область объявила режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с нападением украинских вооруженных сил. Однако уже 9 августа ситуация была признана настолько серьезной, что ЧС повысили до федерального уровня, отменив региональный режим. Спустя день, 10 августа, в трех приграничных областях — Курской, Белгородской и Брянской — был введен режим контртеррористической операции.

Для усиления обороны в Курскую область были направлены дополнительные силы российской армии.

На совещании с президентом Владимиром Путиным 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что под контролем украинских войск находятся 28 населенных пунктов региона.

Однако украинская сторона заявляет о гораздо большем масштабе своего присутствия на российской территории. По их данным, под контролем ВСУ находится 74 населенных пункта, или 1000 квадратных километров российской земли.