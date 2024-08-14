ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
«Лада» сбила мусульманку с ребенком
Автомобиль «Лада» сбил мусульманку в хиджабе с ребенком во дворе многоэтажного дома. Видео этого происшествия распространяется в российских Telegram-каналах и соцсетях. Предположительно инцидент произошел в Подмосковье. В соцсетях сообщают, что пострадавших — 27-летнюю Гулнисо Салимову и ее двухлетнего ребенка доставили в ЦРБ Подольска с различными травмами. Редакция TRT на русском не смогла независимо проверить дату и место происшествия. #россия #подмосковье #мусульманка #сбил #сбилмусульманку #исламофобия #дтп #нападение #ребенок #хиджаб россия, подмосковье, покровск, мусульманка, сбил мусульманку, исламофобия, дтп, нападение, ребенок, хиджаб
«Лада» сбила мусульманку с ребенком / Others
14 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us