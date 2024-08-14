«Лада» сбила мусульманку с ребенком

Автомобиль «Лада» сбил мусульманку в хиджабе с ребенком во дворе многоэтажного дома. Видео этого происшествия распространяется в российских Telegram-каналах и соцсетях. Предположительно инцидент произошел в Подмосковье. В соцсетях сообщают, что пострадавших — 27-летнюю Гулнисо Салимову и ее двухлетнего ребенка доставили в ЦРБ Подольска с различными травмами. Редакция TRT на русском не смогла независимо проверить дату и место происшествия. #россия #подмосковье #мусульманка #сбил #сбилмусульманку #исламофобия #дтп #нападение #ребенок #хиджаб россия, подмосковье, покровск, мусульманка, сбил мусульманку, исламофобия, дтп, нападение, ребенок, хиджаб