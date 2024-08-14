Министерство обороны Великобритании столкнулось с перспективой значительного сокращения бюджета на модернизацию вооруженных сил, пишет британская газета The Telegraph.

По ее данным, кабинет нового премьера Кейра Стармера планирует урезать бюджет на научные изыскания в сфере обороны и разработку новых технологий. Газета отмечает, что при самом оптимистичном раскладе бюджет этих направлений будет урезан примерно на 20% в текущем финансовом году. Ожидается, что будут потеряны сотни рабочих мест.

Под угрозой проект Minerva по запуску новых спутников в космос для помощи в военной разведке, уточняет издание.

Это вызвало опасения в оборонной промышленности, что вооруженные силы рискуют «еще больше отстать» от своих противников в ближайшие годы.

Газета отмечает, что представитель премьера сообщил правительственным ведомствам, что в этом году им необходимо сэкономить 5,5 млрд фунтов стерлингов, чтобы помочь заполнить финансовую дыру в 22 млрд фунтов, которую, по ее словам, кабинет унаследовал от консерваторов.

Ранее власти Британии заявили, что увеличат расходы на оборону примерно с 2,2% ВВП до 2,5% к 2030 году. Однако теперь это обещание под угрозой срыва.

«Без этих инвестиций в передовые технологии вооруженные силы рискуют еще больше отстать не только от таких противников, как Китай и Россия, но и от таких партнеров, как американцы. Это сделает наши вооруженные силы менее боеспособными, а Великобританию — менее безопасной и менее защищенной», — заявил источник в британской обороне.

Компания Surrey Satellite Technology, участвующая в спутниковом проекте Minerva, попросила Министерство обороны не сворачивать его.

В 2022 году фирме был предоставлен трехлетний контракт на 22 млн фунтов стерлингов на проектирование и строительство спутников для проекта Minerva. В рамках проекта в космос будет запущена серия спутников, чтобы улучшить возможности обмена информацией и сбора разведданных в Великобритании.