Госсекретарь США осудил штурм мечети Аль-Акса, в котором участвовали ультраправые израильские министры

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил штурм комплекса мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.

«Соединенные Штаты решительно выступают против визита министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в Харам аш-Шариф 13 августа, который продемонстрировал вопиющее пренебрежение к историческому статус-кво в отношении святых мест в Иерусалиме», — говорится в заявлении Блинкена.

Его слова прозвучали после того, как около 2 тыс. израильских ультраправых активистов ворвались в комплекс, чтобы отметить Тиша Б'Ав, ежегодный еврейский день поста. В числе атаковавших мечеть были Бен-Гвир, его коллега по партии «Оцма Иегудит» министр Ицхак Вассерлауф и член Кнессета от партии «Ликуд» Амит Халеви.

«Эти провокационные действия только усиливают напряженность в поворотный момент, когда все внимание должно быть сосредоточено на продолжающихся дипломатических усилиях по достижению соглашения о прекращении огня, освобождению всех пленных и созданию условий для более широкой региональной стабильности», — добавил Блинкен.

Блинкен сказал, что США будут обращаться к израильскому правительству с просьбой предотвратить подобные инциденты в будущем.

«Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность сохранению исторического статус-кво и будут продолжать выступать против односторонних шагов, которые являются контрпродуктивными для достижения мира и стабильности и подрывают безопасность Израиля», - добавил он.

Мечеть Аль-Акса считается третьим святым местом в исламе. Евреи называют это место Храмовой горой, считая, что там находились два древних еврейских храма.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, где находится Аль-Акса, во время арабо-израильской войны 1967 года. В 1980 году Израиль аннексировал весь город, и этот шаг так и не был признан международным сообществом.