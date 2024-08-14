ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина сообщает о новых российских пленных
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о взятии в плен более 100 российских военнослужащих в Курской области и продвижении войск
Украина сообщает о новых российских пленных
Фото: Reuters / Others
14 августа 2024 г.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о продвижении украинских войск в Курской области России. Согласно его докладу, с начала суток было взято в плен более 100 российских военнослужащих.

«С начала текущих суток войска на отдельных направлениях [в Курской области — ред.] продвинулись от 1 до 2 километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа. С начала суток в плен взято более 100 служащих противника», — заявил Сырский.

Президент Зеленский поблагодарил главнокомандующего за пополнение обменного фонда. Ранее Зеленский утверждал, что украинские военные контролируют 74 населенных пункта на территории России.

Надо отметить, что Министерство обороны РФ не подтверждало дальнейшее продвижение украинских войск в регионе.

Издание WSJ со ссылкой на американских чиновников сообщило о выводе Россией части своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление украинских войск на российскую территорию.

Ранее президент РФ Владимир Путин охарактеризовал действия ВСУ в Курской области как «масштабную провокацию» и потребовал от Минобороны вытеснить противника с российской территории.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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