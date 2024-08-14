ПОЛИТИКА
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Композитор Евгений Гринько: меня вдохновляет сама музыка
Сколько котов у композитора Евгения Гринько, почему он принял решение переехать из России в Турцию и как надолго он планирует остаться в Стамбуле, а еще о чем последний альбом музыканта — смотрите ответы на все эти вопросы в эксклюзивном интервью для TRT на русском. #trtнарусском #композитор #пианист #гринько #новости #трт #новостимира
Композитор Евгений Гринько: меня вдохновляет сама музыка / Others
14 августа 2024 г.
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