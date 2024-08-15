Не прошло и 10 дней

Один из главных переговорщиков Ирана при заключении ядерной сделки в 2015 году, бывший глава МИД Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку с поста вице-президента. В своей должности он продержался всего 10 дней и сослался на «неудовлетворенность работой».

В частности, он недоволен претендентами на министерские посты и давлением со стороны «ястребов» и возвращается преподавать в университет.

Сразу после победы Масуда Пезешкиана на выборах президента в июле этого года бывший министр иностранных дел возглавил консультационный совет. В его ответственность входил отбор кандидатур в новый кабмин. 1 августа он получил пост вице-президента по стратегическим вопросам.

Впоследствии только 10 из 19 кандидатур на посты министров были выбраны из списков, предложенных новому президенту, три из них были выходцами из переходной команды.

Остальных президент определил в ходе обсуждений с парламентом и другими структурами. Девять из 19 кандидатур предложены консерваторами. Среди них те, кто занимал министерские посты при предыдущем президенте Ибрагиме Раиси. Это должно удовлетворить духовного лидера Ирана. Включение министров из кабинета экс-президента должно показать, что консервативная линия Раиси будет продолжена.

Реформаторы, включая Зарифа, оказались недовольны, что избранный при их поддержке Пезешкиан привлек столько консерваторов. Глава государства попытался найти общий язык с различными акторами для беспрепятственной работы правительства. Впрочем, предложенный президентом новый состав правительства еще не одобрен парламентом и в него могут быть внесены изменения.

Шестой раз подряд

Джавад Зариф известен своими попытками уйти в отставку — нынешняя стала шестой по счету. Наиболее яркий инцидент произошел в 2019 году, когда у власти еще находился реформист Хасан Рухани. Поводом для отставки стал необъявленный визит в Иран сирийского лидера Башара Асада.

На переговорах должен был присутствовать министр иностранных дел принимающей страны, но Зарифу о визите ничего не сообщили. Вместо главы внешнеполитического ведомства на переговорах присутствовали представители силового блока.

В Иране говорили о том, что с помощью своего прошения об отставке Джавад Зариф хотел донести до общественности, что в политической системе страны существуют серьезные проблемы и противоречия.

В одной из частных бесед, просочившихся в сеть, он также пожаловался на давление, которое оказывается на дипломатов. Однако в отставку его уговорили не уходить.

Не хотят войны с Израилем

Местные СМИ сообщают, что проблема более глубокая — и команда президента специально выносит на публику все споры внутри нового кабмина, чтобы публично продемонстрировать наличие серьезных внутренних противоречий между реформаторами и консерваторами во власти, а также в случае эскалации с Израилем, максимально от этого дистанцироваться.

Не исключено, что иранские власти рано или поздно все же захотят совершить операцию возмездия, а это неизбежно негативно скажется на отношениях с Западом. В нынешней ситуации реформистскую администрацию хотят вывести из-под имиджевого удара, чтобы она не была причастна к возможной атаке на Израиль.

В пользу этого говорят сообщения СМИ о том, что президент Масуд Пезешкиан пытался отговорить верховного лидера Ирана Али Хаменеи от войны с Тель-Авивом.

В случае, если причастность реформаторского крыла к акту возмездия будет сведена к минимуму, в будущем текущая администрация сможет спокойнее общаться с Западом. Зариф может в таком случае восстановиться на своем посту и включиться в переговоры без каких-либо имиджевых потерь.

Многим иранцам Джавад Зариф, возглавлявший иранский МИД с 2013 по 2021 год, давал надежду на реформы. Он активно участвовал в разработке и заключении ядерной сделки между Тегераном и странами-«шестерки» в 2015 году. Выступавший за снижение конфронтации между Ираном и Западом дипломат неоднократно проводил переговоры с госсекретарем США и другими американскими чиновниками и политиками.

Не исключено, что заявление Зарифа об отставке могут не принять. Он не раз пытался все бросить и уйти с головой в науку, но его каждый раз убеждали остаться. Такая тактика может сработать и на этот раз.

Президент Пезешкиан будет готов пойти на уступки, чтобы в преддверии возможных встреч с западными политиками не терять хорошего переговорщика. Но есть и свои сложности. Консерваторы были недовольны тем, что Джавада Зарифа назначили вице-президентом, поэтому когда появился повод отправить его на пенсию, они могут с удовольствием воспользоваться такой возможностью. Политики-«ястребы» уже заявили о том, что у него якобы есть гражданство США, настаивая на том, чтобы не допустить его к гостайне.

Востоковед, публицист, автор телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском предположил, что Тегеран все же не отказался от идеи ответного удара по Израилю.

«Ирану нужно сохранить лицо и как-то отреагировать на совершенное Израилем убийство Исмаила Хании, сделать свой удар медийно-насыщенным, чтобы все поняли, что месть наступила. Но при этом не скатиться в большую войну. Масштабная реакция не нужна, Тегеран не хочет, чтобы против него начали воевать и он сам как-то вовлекался в конфликт», — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что столкнувшись со столь откровенной провокацией на своей территории — убийством Исамаила Хании в Тегеране в день инаугурации нового президента, Иран молчать не может.

«Если промолчит, Израиль будет лишь повышать ставки», — подытожил специалист.