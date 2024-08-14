Незаконные еврейские поселенцы украли более 200 овец у палестинцев в деревне Эйн аль-Ауджа к северо-востоку от Арихи. Об этом сообщает информационное агентство Wafa.

Руководитель организации «Аль-Байдар» по защите прав бедуинов Хасан Млейхат рассказал Wafa, что поселенцы из близлежащих форпостов напали на местного жителя и увели его стадо. Он добавил, что община является одной из крупнейших на Западном берегу и часто подвергается нападениям и нарушениям со стороны израильских солдат и поселенцев.

По словам Млейхата, нарушения включают физические нападения на людей, снос домов, конфискацию земли, уничтожение урожая, захват имущества, организацию засад по ночам для устрашения граждан и препятствование пастухам в доступе к пастбищам.

В последнее время эти провокации усилились, что произошло одновременно с ростом аванпостов в районе к северо-западу от Арихи. Млейхат отметил, что оккупационные власти и поселенцы используют войну в Газе для проведения крупнейшей операции по коллективному перемещению бедуинских общин на оккупированном Западном берегу.

С начала войны с Газой в октябре прошлого года Израиль незаконно конфисковал 110 кв. км земли на оккупированном Западном берегу и вынудил 25 палестинских общин покинуть свои дома.