Украинское наступление на Курскую область: день восьмой

Киев отчитался о сотнях россиян, которые сдаются в украинский плен в Курской области. Россия, несмотря на сообщения о продвижении ВСУ, утверждает, что ей удалось сдержать противника. Чем еще запомнился очередной день украинского наступления на российскую территорию? #trtнарусском #пленные #курскаяобласть #украина #россия #курск #граница #всу #новости #трт #новостимира