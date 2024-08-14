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Украинское наступление на Курскую область: день восьмой
Киев отчитался о сотнях россиян, которые сдаются в украинский плен в Курской области. Россия, несмотря на сообщения о продвижении ВСУ, утверждает, что ей удалось сдержать противника. Чем еще запомнился очередной день украинского наступления на российскую территорию? #trtнарусском #пленные #курскаяобласть #украина #россия #курск #граница #всу #новости #трт #новостимира
Украинское наступление на Курскую область: день восьмой / Others
14 августа 2024 г.
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