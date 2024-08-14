Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на мероприятии, посвященном 23-й годовщине основания Партии справедливости и развития (AK Parti), которое состоялось в конгресс-центре правящей партии. В своей речи президент отметил важность этой даты, подчеркнув, что с момента основания партии 14 августа 2001 года она превратилась в символ надежды для нации.

«Сегодня мы счастливы и гордимся. AK Parti, достигнув 23-летнего возраста, продолжает уверенно идти по пути служения народу. Мы начали этот путь с лозунгом «Ничто больше не будет прежним», и спустя 23 года мы можем с уверенностью сказать, что изменили страну к лучшему», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Эрдоган выразил глубокую благодарность всем, кто вносил свой вклад в успех партии на протяжении этих лет, от основателей и членов центрального руководства до региональных и местных лидеров. Он особо подчеркнул значимость признания народа, который с самого начала поддерживал AK Parti на всех этапах ее пути.

«Безусловно, наибольшую благодарность заслуживает наш великий народ, который с момента нашего пути из Пынархисара до сегодняшнего дня поддерживал нас, стоял рядом с нами в каждой битве и каждом испытании. Быть частью такого народа и служить ему — великая честь для нас», — отметил президент.

Реджеп Тайип Эрдоган также напомнил о том, что AK Parti была основана как народное движение, которое всегда стремилось к решению хронических проблем Турции, и добавил, что партия продолжит свою борьбу за сильную и великую Турцию.

«Мы пообещали нашему народу, что никогда не заставим его платить за наши ошибки, даже если это будет стоить нам лично. Мы внушили уверенность в том, что наши проблемы не являются нерешаемыми», — подчеркнул президент, заверив, что партия продолжит работать над улучшением благосостояния народа.

В своей речи президент также подчеркнул, что Турция продолжит придерживаться конструктивной и уравновешенной внешнеполитической позиции. Он заявил, что Турция будет противостоять попыткам Израиля развязать конфликт в регионе.

«Сегодня у нас в гостях будет президент Государства Палестина Махмуд Аббас. Завтра он, как почетный гость, выступит перед Генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции от имени палестинского народа, чтобы еще раз донести голос палестинцев, борющихся за свободу, до мирового сообщества с нашей трибуны. Мы покажем, что у Махмуда Аббаса есть такое же право выступать в нашем парламенте, как у Нетаньяху в Конгрессе США. Мы будем бороться до тех пор, пока виновные в гибели более 40 тыс. невинных людей в Газе не предстанут перед правосудием», — заявил Эрдоган.

Кроме того, президент подчеркнул, что Турция не допустит возрождения терроризма, который уже практически уничтожен в результате проводимых операций, и не позволит никому навязывать свои условия на севере Сирии.

«Мы не потерпим никаких попыток дестабилизировать экономику, безопасность и общественное спокойствие в Турции. Мы осознаем все попытки внешних сил посеять рознь и вызвать нестабильность в нашей стране. В XXI веке наша цель — стать лидирующей страной. Разделение людей по признакам одежды, вероисповедания, этнической принадлежности и образа жизни является враждебным актом против Турции и открытым вызовом нашему народу. Мы не пощадим никого, кто посмеет покуситься на призыв к молитве, флаг, мечети, Коран и наши священные ценности» — добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

В завершение своей речи Реджеп Тайип Эрдоган пожелал, чтобы 23-летие AK Parti принесло благо Турции, ее народу, демократии и всему человечеству.