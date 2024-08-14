Представитель ЮНИСЕФ выразил глубокую обеспокоенность положением детей в осажденной Газе, заявив, что продолжающееся наступление лишило их сна, безопасности и права на нормальное детство. В интервью, проведенном после недавней миссии в Газе, пресс-секретарь ЮНИСЕФ в регионе Ближнего Востока и Северной Африки поделился своими наблюдениями о проблемах, с которыми сталкиваются дети в Газе.

«Масштабы разрушений, страданий и перемещений просто огромны. То, что мы видим на экранах, — это только часть реальности. Будучи там, можно почувствовать всю экстремальность ситуации», — сказал представитель ЮНИСЕФ.

Он добавил: «Целые кварталы разрушены, и почти все в Газе перемещены. Можно почувствовать и пережить страдания детей. Ситуация действительно ужасная. Для многих детей и семей это невыносимо».

Представитель ЮНИСЕФ подчеркнул кризис в Газе, где даже основные предметы первой необходимости в дефиците.

«Речь идет о нехватке чистой воды, еды, средств гигиены, медицинских принадлежностей и лекарств. Почти всего не хватает», — сказал он.

Он также отметил ограниченный доступ к гуманитарной помощи, с лишь несколькими доступными пограничными переходами для ввоза помощи в Газу. Переход Рафа закрыт с 7 мая, оставив КПП Керем Абу Салим единственным пунктом ввоза помощи, что вызывает значительные трудности.

Представитель ЮНИСЕФ также отметил серьезное психическое и эмоциональное воздействие конфликта на детей в Газе. Многие дети истощены и напуганы. Жесткие условия жизни, включая экстремальную жару и недостаток укрытий, привели к распространению таких заболеваний, как кожные болезни и респираторные инфекции.