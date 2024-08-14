Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев является главным архитектором Новой Центральной Азии, заявил бывший глава узбекского МИД и специальный представитель президента по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов в своей статье, опубликованной в правительственной газете «Народное слово». Статья посвящена итогам VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей на прошлой неделе в Астане.

Камилов отметил, что Астанинский саммит запустил новую фазу межгосударственного сотрудничества, продемонстрировав стремление стран региона к углублению всесторонней кооперации. Он подчеркнул, что Узбекистан под руководством Мирзиёева провел значительные реформы, направленные на трансформацию Центральной Азии в единый региональный блок.

«Узбекистан объективно несет особую ответственность за будущее Центральной Азии. И это продиктовано тем, что мы разделяем общие границы со всеми странами региона», — отметил Камилов.

В своей статье Камилов особо отметил, что за последние годы Узбекистан завершил делимитацию границ с Казахстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, создал инвестиционные фонды с Кыргызстаном и Таджикистаном для реализации крупных проектов и способствовал росту внутрирегиональной торговли и инвестиций.

«Ни для кого не секрет, что новая Центральная Азия стала регионом притяжения мировых держав и ведущих государств. На сегодняшний день Центральная Азия активно взаимодействует в рамках более 10 форматов «ЦА+» с почти 40 странами и двумя региональными организациями», — говорится в статье.

Центральная Азия, по сути, уже стала самостоятельным игроком на мировой арене, укрепляя свою субъектность, отмечает Камилов.

По мнению Камилова, благодаря усилиям Мирзиёева, Центральная Азия вернула себе роль связующего моста между Востоком и Западом, став важным элементом глобальных транспортных маршрутов. Он также подчеркнул, что инициатива создания единого туристического продукта «Один тур — весь регион» и взаимное признание национальных ID-карт стали важными шагами на пути к интеграции региона.