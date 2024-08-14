Авиабаза НАТО в немецком городе Гайленкирхен была закрыта из-за подозрения диверсии, связанной с возможным загрязнением питьевой воды. Представитель Территориального командования вооруженных сил Германии сообщил, что сейчас ведется расследование, и уже задержан один человек.

По данным газеты Bild, инцидент аналогичен недавнему случаю в казармах возле Кельна, где также возникли подозрения на загрязнение водопроводной воды. В Гайленкирхене, где базируются разведывательные самолеты НАТО, из-за подозрения на диверсию было принято решение закрыть базу.

Spiegel также сообщает, что в казармах базируются несколько ключевых командных учреждений, а также гражданские и военные службы бундесвера, включая Управление готовности к полетам Минобороны Германии. На этом объекте размещены 4300 военнослужащих и 1200 гражданских служащих. Кроме того, как отмечает издание, военно-воздушная база является важным центром военной помощи Украине, где проходят обучение украинские военные.

Казармы имеют собственную водонасосную станцию, поэтому опасности для мирных жителей нет. Кроме того, ранее сообщалось, что за украинскими солдатами во время тренировок в Германии следили неизвестные беспилотники. В этом году двух граждан арестовали по подозрению в подготовке диверсии на американской военной базе в Баварии.