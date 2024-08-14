Палестинец потерял близнецов через два дня после их рождения

Палестинец потерял двух новорожденных сыновей. Пока он отлучился, чтобы оформить двойняшкам свидетельства о рождении, они погибли в результате израильского авиаудара по жилому кварталу Аль-Кастал к востоку от Дейр-эль-Балаха. #trtнарусском #палестина #ДейрэльБалах #газа #авиаудар #младенцы #отец #погибли #израиль #новости #трт #новостимира