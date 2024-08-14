ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинец потерял близнецов через два дня после их рождения
Палестинец потерял двух новорожденных сыновей. Пока он отлучился, чтобы оформить двойняшкам свидетельства о рождении, они погибли в результате израильского авиаудара по жилому кварталу Аль-Кастал к востоку от Дейр-эль-Балаха. #trtнарусском #палестина #ДейрэльБалах #газа #авиаудар #младенцы #отец #погибли #израиль #новости #трт #новостимира
Палестинец потерял близнецов через два дня после их рождения / Others
14 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us