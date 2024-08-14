Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты стремятся снизить напряженность на Ближнем Востоке и избежать регионального конфликта. Выступая во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, она отметила: «Широкомасштабный региональный конфликт не является неизбежным. Основная цель Соединенных Штатов — снизить напряженность в регионе, предотвратить и отразить любые будущие атаки, а также избежать регионального конфликта».

Томас-Гринфилд выразила глубокую озабоченность Вашингтона в связи с израильским авиаударом, нанесенным в прошлую субботу по комплексу, включающему школу и мечеть, где укрывались вынужденные переселенцы, включая женщин и детей. В результате удара погибло не менее 100 человек.

Посол подчеркнула, что Израиль обязан соблюдать международное гуманитарное право и делать все возможное для защиты мирного населения. Она добавила: «Мы скорбим по каждому мирному жителю, погибшему в этом ужасном инциденте и в этом конфликте».

Томас-Гринфилд также подчеркнула необходимость срочного прекращения огня и обмена пленниками в Газе, заявив: «Времени больше нет, и ни одна из сторон не может позволить себе дальнейшие задержки. Пришло время освободить пленников, прекратить огонь и реализовать достигнутые договоренности».

Израильская агрессия в секторе Газа привела к гибели почти 40 000 палестинцев и ранениям около 92 000 человек.

Более чем через 10 месяцев войны значительные территории Газы превратились в руины. Население страдает от острой нехватки продовольствия, чистой воды и медикаментов.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который распорядился немедленно прекратить военные действия в южном городе Рафах, где нашли убежище более миллиона палестинцев.