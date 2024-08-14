Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении в социальной сети X призвал к радикальным изменениям в структуре Совета Безопасности ООН, подчеркнув необходимость реформ, которые приведут к созданию более справедливой мировой системы. Он отметил, что необходимо честно и открыто говорить о необходимости реформирования Совбеза, чтобы он соответствовал современным реалиям и принципам справедливости.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Структура Совета Безопасности ООН должна быть кардинально изменена, чтобы предотвратить дальнейшие войны, страдания и кровопролитие мирных людей».

Президент также подчеркнул, что страны Африки и их народы должны иметь возможность внести свой вклад в создание нового справедливого мирового порядка: «Африканским странам и нашим африканским братьям нужно предоставить возможность участвовать в этом справедливом процессе».

Президент Турции уверен, что мир ожидает решительных действий от мировых лидеров, и подтвердил, что Турция продолжит следовать принципу «Мир больше пяти».

Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что Турция поддержит всех, кто искренне стремится к созданию справедливого и актуального Совета Безопасности ООН, способного отвечать вызовам современности.