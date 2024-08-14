Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на заседании в среду вновь объявила инфекцию mpox глобальной чрезвычайной ситуацией. По данным ВОЗ, в последние недели в странах Африки зафиксирована крупная вспышка заболеваемости mpox, и существует риск распространения инфекции на другие континенты.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейсус выразил обеспокоенность международным уровнем угрозы, связанной с mpox. Он подчеркнул, что ВОЗ продолжит работу как в странах, охваченных новой вспышкой, так и по всему миру, чтобы обеспечить лечение и предотвратить дальнейшее распространение заболевания.

Ранее в Африке уже был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией с mpox. С начала года в 18 африканских странах зарегистрировано более 15 тыс. случаев заболевания и 461 смерть, что на 160% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 90% всех случаев приходятся на Демократическую Республику Конго. Такие страны, как Бурунди, Кения, Руанда и Уганда, впервые сообщили о случаях заражения mpox.

Медицинские чиновники подчеркивают, что Африка в первую очередь нуждается в срочной вакцинации населения против mpox. Для контроля над распространением инфекции континенту необходимо 10 млн доз вакцин, однако в настоящее время доступно лишь 200 тыс.

В июле 2022 года ВОЗ объявила вспышку mpox глобальной чрезвычайной ситуацией. Тогда было зарегистрировано более 16 тыс. случаев в 70 странах. Первые случаи заражения mpox за пределами Африки стали известны примерно год назад. Спустя 10 месяцев ВОЗ сообщила о контроле над ситуацией и прекратила режим чрезвычайной ситуации. Новая вспышка, вероятно, связана с появлением нового штамма вируса.

Mpox — это вирусное заболевание, схожее по симптомам с натуральной оспой, но протекающее, как правило, легче. Специфического лекарства от этой инфекции нет. Обычно она проходит самостоятельно в течение 2–4 недель, хотя в отдельных случаях зафиксированы летальные исходы, особенно среди пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Заражение происходит через тесный контакт «кожа к коже».

Переименование «оспы обезьян» в mpox было инициировано ВОЗ, чтобы избежать стигматизации животных. После глобального распространения болезни возникали случаи, когда из-за страха заражения в зоопарках и частных питомниках массово уничтожались здоровые обезьяны.