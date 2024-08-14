В среду США подчеркнули, что армия Судана должна принять участие в мирных переговорах, организованных при посредничестве Вашингтона, которые начались в Женеве. Однако Вооруженные силы Судана (ВС) пока не согласились на участие.

«Мы ясно дали понять, что они несут ответственность за участие, и будем продолжать это подчеркивать», — заявил журналистам представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Патель отметил, что ряд стран заинтересован в прекращении боевых действий в Судане, и США приветствуют участие любой страны, разделяющей эту цель.

По его словам, в среду в Женеве прошла первая сессия переговоров с участием международных и технических партнеров, а также представителей Швейцарии, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Африканского союза и ООН.

«Мы сосредоточены на том, чтобы ВС и Силы быстрого реагирования (RSF) выполняли свои обязательства по Джиддскому соглашению. В декларации, принятой в Джидде, ВС и RSF взяли на себя обязательство расширить обсуждения для достижения постоянного прекращения боевых действий», — отметил Патель.

Судан по-прежнему охвачен конфликтом между армией, возглавляемой генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, главой правящего Суверенного совета, и Силами быстрого реагирования (RSF), которыми руководит его бывший заместитель Мохамед Хамдан Дагало.

Ситуация в стране остается критической: с апреля 2023 года, по данным ООН, в результате конфликта погибло почти 18 800 человек. Около 10 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Организаторы переговоров сообщили, что они могут продлиться до 10 дней в закрытом месте в Швейцарии и не будут доступны для широкой публики.