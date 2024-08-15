ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Лондон хочет одобрить удары по России
Британские министры хотят убедить союзников разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты в Курской области
Лондон хочет одобрить удары по России
Фото: Reuters / Others
15 августа 2024 г.

В британском кабинете министров хотят добиться от союзников по НАТО разрешения для Украины использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по территории РФ.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, чьи слова приводит газета The Times, заявил, что в бытность главой ведомства он разрешил Киеву поражать цели внутри России с помощью «любого предоставленного оружия», кроме крылатых ракет Storm Shadow.

После смены правительства и прихода к власти лейбористов позиция британского Минобороны, как пишет Times, не изменилась. Однако в ведомстве отметили, что у Украины есть «очевидное право на самооборону, <…> включая проведение операций на территории РФ».

Как сообщает Times, «за кулисами» нынешние министры пытаются получить от союзников согласие на использование ВСУ дальнобойных британских ракет для ударов по России. Союзники же испытывают опасения насчет потенциальной эскалации в результате такого шага.

Радиус поражения ракет Storm Shadow составляет 250 км, что втрое больше, чем дальность доселе использованных ВСУ ракет.

В начале июля новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Киев должен сам принимать решения об использовании полученных от Лондона Storm Shadow.

Однако позднее в правительстве подчеркнули, что Лондон пока не давал Украине разрешения на применение ракет Storm Shadow в операции в Курской области, где бои продолжаются с 6 августа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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