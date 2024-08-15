Расследование о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» выпустила газета The Wall Street Journal. Согласно изданию, авторство диверсионной операции в Балтийском море в сентябре 2022 года принадлежит Украине.

Идея подрыва, как утверждает WSJ появилась в мае 2022 года на встрече высокопоставленных военных и предпринимателей Украины. Руководство операцией поручили генералу, занимавшему тогда пост главнокомандующего ВСУ, Валерию Залужному. В самом подрыве участвовали 6 человек — среди них и военные, и гражданские, использовавшие арендованную яхту.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский устно одобрил проведение операции, однако вскоре отозвал свое согласие после призывов ЦРУ отменить план. Однако, как сообщается, Залужный ослушался президента и не остановил операцию. Позже он заявил Зеленскому, что из-за отрезанности группы от внешнего мира отменить операцию уже было невозможно.

В беседе с WSJ Залужный заявил, что ему ничего не известно об операции в Балтийском море. Четыре высокопоставленных офицера ВСУ, так или иначе причастных к операции, сообщили газете, что считают газопроводы законной целью в борьбе Украины против российского вторжения.

Стоимость операции WSJ оценивает примерно в 300 тыс. долларов. Ныряльщики работали парами, закладывая взрывное устройство на дно моря. Позже полиция ФРГ обнаружила следы взрывчатки на арендованной яхте, образцы ДНК и отпечатки пальцев.

Ранее на этой неделе стало известно, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. — инструктора по дайвингу. Согласно совместному расследованию немецких изданий ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, он причастен к подрыву «Северных потоков». Подозреваемый проживал в Польше, однако на момент выпуска ордера, как сообщается, Владимир Ж. уже находился в Украине.