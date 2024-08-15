Правоохранительные органы Москвы задержали гражданина США за нападение на сотрудника полиции. Об этом в четверг сообщили российские СМИ со ссылкой на следователей.

Американец Джозеф Татер попал в полицию в понедельник вечером после того, как попытался заселиться в отель без российской миграционной карты — документа, выдаваемого иностранцам при въезде в РФ.

«Подозреваемый отказался предоставить документы, удостоверяющие личность, после чего применил силу в отношении сотрудника правоохранительных органов», — цитирует слова представителя Следственного комитета агентство «Интерфакс».

По словам неназванного источника «Интерфакса», Татер «ударил сотрудницу полиции по предплечью» и «толкнул ее».

В МВД сообщили, что американцу предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции. Согласно законам РФ, соответствующее наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Позднее в четверг московский суд постановил поместить Татера под стражу до суда по административному обвинению в хулиганстве.

В посольстве США в Москве телекомпании RTVI не дали комментариев, но сообщили, что сотрудникам диппредставительства известно об аресте американца.