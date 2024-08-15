В этом году Турция торжественно отметила 50-летие миротворческой операции на Кипре, проведенной в 1974 году. Операция по установлению мира на Кипре началась 20 июля 1974 года с десантирования воздушных войск.

В Министерстве иностранных дел Турции отметили, что это событие празднуется с гордостью. В заявлении МИД подчеркивается, что операция была осуществлена в рамках международных соглашений и привела к установлению мира на острове.

Этнические столкновения, начавшиеся в начале 1960-х годов, заставили турок-киприотов укрыться в анклавы для собственной безопасности. Эти столкновения были частью более широкого конфликта на Кипре, который усиливался в контексте стремления греко-киприотов к «Энозису» (объединению с Грецией).

В 1974 году, после переворота, организованного греко-киприотами с целью присоединения Кипра к Греции, Турция в качестве гаранта осуществила военное вмешательство, чтобы защитить турок-киприотов от преследований и насилия.

Операция по поддержанию мира на Кипре завершила бесчеловечные действия против турок-киприотов и восстановила на острове мир, безопасность и стабильность, говорится в сообщении Министерства национальной обороны, опубликованном ранее в честь 50-й годовщины начала миротворческой миссии турецких вооруженных сил на Кипре.

Миротворческая операция Турции привела к разделению острова на северную часть, населенную преимущественно турками-киприотами, и южную, где проживают греко-киприоты. В итоге Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) была провозглашена в 1983 году.

После первой фазы турецкой миротворческой операции на Кипре в июле 1974 года состоялись две Женевские конференции с участием стран-гарантов. Первая конференция прошла 25 июля, а вторая — 8 августа. Основной целью конференций было дипломатическое урегулирование конфликта и предотвращение дальнейшего обострения ситуации. Обе конференции завершились без достижения какого-либо соглашения.

После неудачи переговоров, 14 августа 1974 года, ровно 50 лет назад, Турция начала вторую фазу своей операции на Кипре. «Айше выходит на отдых», — такова была кодовая фраза начала этой операции. Итоги операции привели к установлению контроля над примерно 37% территории острова.

Существуют свидетельства, что некоторые греко-киприоты, отступая в ходе завершения военной операции, участвовали в сожжении деревень и убийствах турок-киприотов. 14-15 августа они совершили массовую резню в нескольких деревнях. После окончания операции были обнаружены массовые захоронения, подтверждающие случаи массовых убийств.

Ранее в прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии, посвященной 50-летию операции по установлению мира на Кипре, выразил твердую поддержку признания ТРСК и предложил решение кипрского вопроса на основе сосуществования двух равноправных государств на острове.

Президент назвал федеративное устройство Кипра нереалистичным и призвал греков-киприотов признать суверенные права турок-киприотов. Турецкий лидер заявил о готовности Турции к переговорам и достижению устойчивого мира на Кипре, отметив: «Мы готовы к обсуждениям и обеспечению прочного решения. Мы не оставим без внимания ни один шаг навстречу на пути к этому». Президент Турции также подчеркнул, что операция 1974 года показала всему миру, что турки-киприоты не одиноки и никогда не будут оставлены без поддержки.

Президент ТРСК Эрсин Татар ранее в этом месяце также подчеркнул, что позиция страны остается неизменной и возвращения к переговорам о федеративном решении не будет.

«Не стоит ожидать, что переговоры возобновятся с того места, на котором они остановились в Кран-Монтане. Попытки найти федеративное решение закончились там же», — говорится в заявлении на официальном сайте президента, где упоминаются неудачные переговоры 2017 года в Швейцарии.

По словам Татара, любые будущие переговоры по Кипру должны учитывать суверенное равенство и международный статус ТРСК. Он также заявил: «Греки снова затеяли свою игру. Их цель — создать определенное восприятие и попытаться оказать давление на нас. Но мы не поддадимся на эти уловки». Раскритиковав главу администрации греков-киприотов Никоса Христодулидиса, он также добавил: «Христодулидис должен перестать гнаться за иллюзиями и признать реальные обстоятельства на острове».

Кипр обладает важным геополитическим значением в Средиземноморье. Его близость к Турции, контроль над заливами Искендерун и Мерсин, а также роль в морских перевозках в Восточном Средиземноморье делают его стратегически важным. Кипр также играет ключевую роль в регионе благодаря своему расположению рядом с портами и побережьем Израиля и Сирии, а также в обеспечении безопасности турецких проливов и Суэцкого канала. Более того, в Восточном Средиземноморье расположены значительные месторождения природного газа и нефти, что повышает геополитическое значение региона.

Исторически Кипр также играл роль форта, который обеспечивал контроль в той части моря. Сегодня его значение возрастает также в контексте энергетической безопасности.