Оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Как ранее сообщалось, координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра «Патриот», — написал Смирнов.

Ранее в районе действовала только добровольная эвакуация. Вечером 14 августа аналогичное решение было принято в отношении районного центра — поселка Глушково.

Глушковский район граничит с Суджанским, где 6 августа украинские войска прорвали границу. По данным на 1 января 2022 года, в районе проживало около 17,5 тыс. человек.

По словам Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов в регионе, где оставались около 2 тысяч человек. Всего эвакуации подлежали 180 тыс. жителей, из которых к тому моменту уже уехали 121 тыс.

В Курской области введен режим ЧС федерального значения и действует режим контртеррористической операции (КТО). По данным российского командования, к вечеру 14 августа на территорию региона вошли около 12 тыс. украинских военных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные контролируют 74 населенных пункта на территории России. Главком ВСУ Александр Сырский доложил, что под контролем украинских войск находится около 1000 квадратных километров российской территории.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.