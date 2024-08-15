В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за продолжающихся обстрелов. Решение было принято 15 августа на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова.

По словам Куренкова, в результате атак со стороны украинских вооруженных сил в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане.

В связи с ситуацией министр поручил Федеральной антимонопольной службе контролировать цены на продукты питания и товары первой необходимости, подчеркнув недопустимость их повышения в сложившейся ситуации.

Режим ЧС федерального уровня предполагает финансирование ликвидации последствий из федерального бюджета. Пострадавшим жителям полагаются выплаты: 15 тыс. рублей единовременной помощи, 75 тыс. при частичной утрате имущества и 150 тыс. при полной. Родственникам погибших выплатят по 1,5 млн рублей, получившим тяжкий или средний вред здоровью — 600 тыс., легкий вред — 300 тыс. рублей.

Ранее, 14 августа, в Белгородской области был введен режим ЧС регионального уровня. Белгородская область, наряду с Курской и Брянской, находится в режиме контртеррористической операции с 10 августа.

По данным российского командования, на территорию приграничных регионов вошли около 12 тыс. украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о контроле над 74 населенными пунктами на территории России, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о контроле над территорией площадью около 1000 квадратных километров.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.