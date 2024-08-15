Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич 14 августа представил планы строительства новых незаконных поселений на оккупированном Западном берегу.

Ультраправый министр заявил, что этот шаг стал якобы «ответом на действия палестинского руководства» на Западном берегу и стран, признавших палестинское государство. Израиль категорически отказывается признавать Палестину и выступает против ее членства в ООН.

«Никакое антиизраильское или антисионистское решение не остановит развитие поселения. Мы будем продолжать бороться с опасной идеей палестинского государства. Это миссия моей жизни», — заявил Смотрич.

Новое поселение площадью 60 гектаров под названием Нахаль Хелец станет частью кластера поселений Гуш-Эцион и соединит регион с Иерусалимом, уточнил министр.

Днем ранее Госдеп США заявил, что позиция радикального министра мешает мирным переговорам Израиля и ХАМАС. Вашингтон впервые упрекнул израильскую сторону в попытке сорвать переговоры — на протяжении восьми месяцев дипломатических раундов США обвиняли в провале переговоров исключительно палестинцев.

Смотрич ранее выступил против любого мирного процесса с ХАМАС. В ответ Госдеп обвинил министра в том, что его радикальная позиция угрожает жизням израильских заложников.

Глава Минфина решил пойти еще дальше и опубликовал план расширения незаконных поселений, причем решил сделать это за день до запланированных мирных переговоров по Газе, которые стартуют 15 августа в Дохе.

Большинство государств-членов ООН считают, что поселения, построенные на Западном берегу и других территориях, захваченных Израилем во время ближневосточной войны 1967 года, являются незаконными в соответствии с международным правом. Израиль оспаривает это, ссылаясь на «библейские связи еврейского народа» с этой землей.

В июне Израиль объявил, что собирается узаконить пять аванпостов на Западном берегу, создать три новых поселения и захватить огромные участки палестинской территории.

Палестинская администрация, которая осуществляет ограниченную власть над Западным берегом, повторила, что строительство поселений и снос палестинских домов — это этническая чистка и оккупация.