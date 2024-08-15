Германия заявила, что ее поддержка Украины останется непоколебимой, независимо от результатов расследований диверсионных атак на газопроводы «Северный поток» в сентябре 2022 года.

Первые итоги следствия показали, что за атакой стоят украинцы. 13 августа Германия выдала Польше европейский ордер на арест гражданина Украины.

Заместитель официального спикера правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что расследования не изменят «того факта, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины». Потому Берлин не будет урезать программу финансирования Киева. С 2022 года Германия остается вторым крупнейшим донором Украины после США.

«Расследования проводятся в соответствии с законом, независимо от личности и совершенно независимо», — уточнил Бюхнер.

Он добавил, что Германия рассматривает расследование взрывов на трубопроводах как «первоочередную задачу» правительства.

В европейском ордере на арест значится Владимир З. — гражданин Украины, инструктор по дайвингу. В последний раз он пересекал границы шенгенской зоны в июле в Польше.

Немецкие следователи считают, что Владимир З. был членом группы, которая в сентябре 2022 года заложила взрывные устройства на маршруте трубопровода, по которому природный газ из России поступает в Германию. Немецкое законодательство не допускает публикации фамилии подозреваемого.

Трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были повреждены в результате нескольких взрывов 26 сентября 2022 года. Взрывы были зарегистрированы вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Вскоре после этого в трех из четырех трубопроводов были обнаружены четыре утечки.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отрицал, что его страна стоит за диверсией. В Москве в инциденте обвиняли США и требовали допустить российских правоохранителей до расследования инцидента.