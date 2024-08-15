Советник президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность своей страны к взрывам, повредившим газопровод «Северный поток — 2». В среду газета Wall Street Journal выпустила материал, где сообщила, что к диверсии на газопроводе причастны высокопоставленные украинские чиновники и военные.

«Украина не имеет никакого отношения к взрывам на «Северном потоке», — заявил Подоляк агентству Reuters, добавив, что Украина не получила от взрывов никакого стратегического или тактического преимущества.

«Такой акт может быть осуществлен только при наличии обширных технических и финансовых ресурсов... и кто обладал всем этим в момент взрыва? Только Россия», — сказал Подоляк.

Трубопроводам Nord Stream 1 и 2, транспортирующим газ по дну Балтийского моря, был нанесен непоправимый ущерб в результате серии взрывов в сентябре 2022 года — через семь месяцев после того, как Россия начала боевые действия против Украины.

В среду польская прокуратура сообщила, что Польша получила из Берлина ордер на арест подозреваемого гражданина Украины. Сообщается, что тот ранее проживал в Польше, но на момент выпуска ордера уже уехал в Украину.

Россия ранее обвиняла США, Великобританию и Украину во взрывах, которые в значительной степени отрезали российский газ от прибыльного европейского рынка. Эти страны отрицают свою причастность.

Германия, Дания и Швеция запустили расследование инцидента. Шведская сторона обнаружила следы взрывчатки на нескольких предметах, извлеченных в месте взрыва, подтвердив преднамеренность взрывов.