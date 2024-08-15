ПОЛИТИКА
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В Йемене прошла многотысячная демонстрация солидарности с Газой
Тысячи людей вышли на улицы Саны, столицы Йемена, на демонстрацию солидарности с народом Газы. Такие митинги в Йемене проходят каждую неделю с начала израильской агрессии в Газе 7 октября. Демонстранты с палестинскими и йеменскими флагами скандировали антиизраильские и антиамериканские лозунги. #trtнарусском #йемен #газа #палестина #митинг #сана #новости #трт #новостимира
В Йемене прошла многотысячная демонстрация солидарности с Газой / Others
15 августа 2024 г.
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