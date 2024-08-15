Почему Иран до сих пор не отомстил Израилю?

Прошло уже две недели с убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Власти Ирана обвинили в убийстве израильские спецслужбы и пообещали отомстить. Однако возмездия до сих пор не было. Как заявил 14 августа президент США Джо Байден, Иран готов отказаться от удара по Израилю, если Тель-Авив и ХАМАС достигнут соглашения о перемирии в Газе. Каким будет иранский ответ, если стороны так и не смогут договориться о прекращении огня, а также почему Израиль затягивает переговоры — разбирался TRT на русском. #trtнарусском #иран #израиль #хуситы #хамас #хания #война #trtнарусскг