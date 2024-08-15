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Москва попросила Киев о переговорах
Россия и Украина начали переговоры об обмене военнопленными, захваченными в Курской области
Москва попросила Киев о переговорах
Фото: скриншот / Others
15 августа 2024 г.

Москва запросила переговоры с Киевом об обмене военнопленными, захваченными ВСУ в Курской области. Об этом в четверг заявил уполномоченный по правам человека в парламенте Украины Дмитрий Лубинец.

По словам украинского чиновника, сторону РФ на переговорах возглавляет уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Он добавил, что Украина уже уведомила Международный комитет Красного Креста и ООН о ситуации с военнопленными.

Газета Financial Times со ссылкой на источник в военной разведке Украины также сообщила о начале переговорного процесса. Собеседники издания не уточнили число пленных, которые могут участвовать в обсуждаемом обмене.

FT пишет, что общее количество российских военных, попавших в плен в Курской области, может измеряться сотнями. Собеседник газеты Independent из числа высокопоставленных украинских военных сообщил, что число российских военнопленных в результате операции ВСУ достигает 2 тыс. человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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