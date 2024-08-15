В четверг в Анкаре состоятся переговоры на высоком уровне между представителями Турции и Ирака, направленные на развитие сотрудничества в сфере безопасности. Это будет первое заседание «Совместной группы планирования», созданной по итогам апрельского визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Багдад.

С прошлого года в отношениях Турции и Ирака наметилось заметное улучшение: стороны договорились о проведении регулярных встреч по вопросам безопасности. Важным шагом стало решение Ирака в марте этого года объявить PKK запрещенной организацией. Анкара приветствовала этот шаг и ожидает, что Багдад в ближайшее время признает PKK террористической организацией.

Министр обороны Турции Яшар Гюлер охарактеризовал недавние шаги двух стран как «поворотный момент». «Трансграничные операции Турции в северном Ираке будут продолжаться до тех пор, пока террор не будет безвозвратно стерт из этого региона», — заявил министр.

На предстоящей встрече делегации обсудят реализацию 27 соглашений, подписанных во время визита Эрдогана в Багдад, и рассмотрят новые совместные инициативы. Особое внимание будет уделено созданию совместного оперативного центра для координации действий в регионе.

PKK ведет террористическую деятельность с 1984 года и признана террористической организацией Турцией, США и Европейским союзом. Террористы из PKK несут ответственность за гибель более 40 000 человек.