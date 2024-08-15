Спецслужбы США пришли к выводу, что Израиль достиг всего, что мог в военном плане в секторе Газа в вооруженном противостоянии с ХАМАС, пишет газета The New York Times (NYT).

Однако представители американской разведки считают, что Тель-Авив никогда не сможет полностью уничтожить палестинское движение, что подчеркивает необходимость заключить мирное соглашение и прекратить вторжение в Газу.

Джозеф Вотел, бывший глава Центрального командования США (CENTCOM), заявил, что ХАМАС «значительно ослаблен», потому больше не представляет угрозы для Израиля.

«ХАМАС в значительной степени истощен, но не уничтожен, и израильтяне, возможно, никогда не добьются полного уничтожения ХАМАС», — заявил изданию Ральф Гофф, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, служивший на Ближнем Востоке.

Яаков Амидрор, генерал-майор Армии обороны Израиля в отставке, не согласен с этим и говорит газете, что Израиль все еще может добиться успехов на территории Газы. По его словам, израильским военным нужно закрепиться в центре и на юге сектора, чтобы не допустить восстановления там власти ХАМАС.

Однако оценка американской разведки показывает, что израильский план закрепиться в Газе проваливается. В оставленных израильтянами районах снова возникают административные органы ХАМАС, а жители сектора неохотно идут на контакт с израильской оккупационной армией.

В мае премьер Биньямин Нетаньяху утверждал, что Израилю осталось уничтожить четыре батальона ХАМАС в Рафахе — этим политик пытался оправдать израильское наступление на самый многонаселенный город Газы, где укрывалось более 1,3 млн беженцев.

2 июля израильские СМИ со ссылкой на военные источники сообщили, что Минобороны Израиля приступило к третьей фазе военного вторжения в Газу. Она предполагает вывод значительного числа живой силы из сектора. Израиль планирует сохранить военный контроль над линией, разделяющей север и юг Газы — до сих пор израильские военные не сняли запрет на возвращение палестинцев в северную часть эксклава, расстреливая всех, кто приближался к разделительной линии.