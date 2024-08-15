Кампания вице-президента Камалы Харрис наняла советника для работы с мусульманскими и арабскими избирателями. Ей стала Насрина Баргзи — ранее она работала в аппарате Белого дома в качестве советника по вопросам, связанным с мусульманами, арабами и Газой, а также по вопросам репродуктивных прав, голосования и демократии.

В ходе кампании Баргзи будет заниматься тем же широким кругом вопросов плюс выправлять имидж Харрис в колеблющихся штатах, включая Мичиган и Миссури, где проживает самая большая мусульманская диаспора в США.

Во время предвыборного митинга в Мичигане на прошлой неделе Камала Харрис столкнулась с протестами пропалестинских демонстрантов и крайне холодно отреагировала на них. В частности, вице-президент сказала, что приехала в Мичиган обсуждать предвыборную кампанию, а не проблемы Газы.

«‎Если вы хотите, чтобы победил Трамп, так и скажите. У нас демократия, но сейчас говорю я, а не вы»‎, — в грубой форме обратилась Харрис к протестующим. После этого полиция вывела людей, скандировавших пропалестинские лозунги, с предвыборного мероприятия.

Этот инцидент вызвал гнев пропалестинских активистов, которые поспешили заключить, что для Харрис жизни палестинцев ничего не значат.

Вкупе с этим в аппарате Харрис отметили, что вице-президент не намерена вводить запрет на экспорт оружия Израилю и продолжит поддерживать Тель-Авив.

Демократы готовятся к крупным протестам на Национальном съезде Демократической партии на следующей неделе в Чикаго. Баргзи, как ожидается, должна помочь Харрис выработать стратегию по общению с протестующими представителями пропалестинского лагеря.

Некоторые мусульманские группы критиковали политику Джо Байдена в отношении Израиля и Ближнего Востока, уточняя, что Харрис придерживается той же позиции. Однако другие мусульманские лидеры утверждают, что вице-президент более сочувственно относится к жертвам среди гражданского населения в Газе и что она — лучший кандидат для поддержки в предвыборной гонке.