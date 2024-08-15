Силы Украины 14 августа продвинулись дальше в Курскую область России. При этом в Киеве заявили, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) обеспечат стратегическую буферную зону для защиты приграничных районов от российских атак.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что создание «буферной зоны» «предназначено для защиты наших (украинских) приграничных общин от ежедневных вражеских атак». Это явная отсылка к майскому заявлению президента РФ Владимира Путина, который говорил о планах создать в Харьковской области Украины «‎санитарную зону»‎.

Президент Владимир Зеленский 14 августа заявил, что встретился с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию и создание военных комендатур «при необходимости» на оккупированной территории, которая, по словам Киева, превышает 1000 кв. км.

«Мы продолжаем продвигаться дальше в Курске от одного до двух километров в разных районах с начала дня», — написал Зеленский в Telegram.

Позже в своем ночном обращении президент упомянул о растущем числе российских военнопленных, взятых в Курске, которых можно было бы обменять на украинских бойцов.

Россия сообщила, что уже эвакуировала из приграничной зоны около 200 000 человек. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов поздно вечером 14 августа сообщил в Telegram, что жителям приграничного поселка Глушково приказано эвакуироваться.

Москва утверждает, что отбила масштабную атаку украинских дронов — за ночь, по сообщению Минобороны РФ, российские силы ПВО сбили 117 украинских беспилотников и 4 ракеты. Министерство обороны России разместило в Telegram видео, на котором, по его словам, показаны бомбардировщики Су-34, наносящие удары по украинским позициям в Курской области.

Позже министерство уточнило, что его силы отразили серию украинских атак в Курской области, в том числе в Русском Поречном, в 18 км от границы. Некоторые пророссийские военные блогеры заявили, что фронт стабилизировался, а государственное телевидение сообщило, что силы Москвы меняют ситуацию.

Одновременно с этим национальная гвардия России заявила, что усиливает охрану Курской атомной электростанции, всего в 35 км от места боевых действий.