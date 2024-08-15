Израильская газета Haaretz опубликовала расследование, в котором назвала продолжающуюся войну в секторе Газа одной из самых кровопролитных в XXI веке. По данным издания, израильское вторжение унесло жизни около 40 000 палестинцев, что составляет примерно 2% от двухмиллионного населения эксклава.

Haaretz критикует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за обвинения международного сообщества в лицемерии и игнорировании других конфликтов. Газета подчеркивает, что война в Газе выделяется на фоне других конфликтов как по абсолютному числу жертв, так и по проценту погибших от общего числа населения.

Особое внимание уделяется атакам на «безопасные зоны», где погибли сотни мирных жителей, включая женщин и детей. Издание отмечает, что международные организации подтверждают данные о жертвах, предоставляемые Министерством здравоохранения Газы.

«С точки зрения общего числа погибших, я предполагаю, что Газа не будет входить в десятку самых жестоких конфликтов ХХI века. Но по сравнению с процентом убитого населения, она уже входит в пятерку лидеров», — рассказал профессор Лондонского университета Майкл Спагат, специализирующийся на мониторинге жертв конфликтов.

Haaretz подчеркивает катастрофические условия жизни в Газе, включая широкомасштабный голод и недоедание, особенно среди детей. По данным местных властей, 115 младенцев умерли с начала войны, а 37 палестинцев, в том числе дети, погибли от голода и недоедания.

Напомним, Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН. Суд потребовал прекратить военные операции в Рафахе, где до израильской оккупации в мае укрывалось более миллиона беженцев. Несмотря на это, Израиль продолжает военные действия, игнорируя резолюцию Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня.