15 августа 2024 г.
Украина создала первую военную комендатуру в Курской области - на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом в ходе заседания ставки президенту Украины Владимиру Зеленскому отчитался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Руководителем комендатуры назначен генерал-майор Эдуард Москалев.
Ранее в среду Зеленский анонсировал «при необходимости» создание в Курской области военных комендатур.
Сырский добавил, что с начала наступления в Курской области ВСУ взяли под контроль 1150 кв. км территории и 82 населенных пункта.