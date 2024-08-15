Украина создала первую военную комендатуру в Курской области - на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом в ходе заседания ставки президенту Украины Владимиру Зеленскому отчитался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Руководителем комендатуры назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

Ранее в среду Зеленский анонсировал «при необходимости» создание в Курской области военных комендатур.

Сырский добавил, что с начала наступления в Курской области ВСУ взяли под контроль 1150 кв. км территории и 82 населенных пункта.