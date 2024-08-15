ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Украина открыла военную комендатуру в Курской области
На подконтрольных Украине территориях Курской области создана первая военная комендатура, сообщил главком ВСУ
Украина открыла военную комендатуру в Курской области
Фото: Reuters / Others
15 августа 2024 г.

Украина создала первую военную комендатуру в Курской области - на подконтрольных ВСУ территориях. Об этом в ходе заседания ставки президенту Украины Владимиру Зеленскому отчитался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Руководителем комендатуры назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

Ранее в среду Зеленский анонсировал «при необходимости» создание в Курской области военных комендатур.

Сырский добавил, что с начала наступления в Курской области ВСУ взяли под контроль 1150 кв. км территории и 82 населенных пункта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us