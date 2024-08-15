ПОЛИТИКА
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Житель Газы о смерти своих новорожденных младенцев и жены
Мохаммед Абу аль-Кумсан рассказал TRT трагическую историю смерти от израильской бомбы своей жены и новорожденных младенцев. Пока палестинец ездил за свидетельствами о рождении для двойни, их дом атаковали. В результате мужчине в больнице выдали свидетельства о смерти. #trtнарусском #палестина #ДейрэльБалах #газа #авиаудар #младенцы #отец #погибли #израиль #новости #трт #новостимира
Житель Газы о смерти своих новорожденных младенцев и жены / Others
15 августа 2024 г.
Истории
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