Житель Газы о смерти своих новорожденных младенцев и жены

Мохаммед Абу аль-Кумсан рассказал TRT трагическую историю смерти от израильской бомбы своей жены и новорожденных младенцев. Пока палестинец ездил за свидетельствами о рождении для двойни, их дом атаковали. В результате мужчине в больнице выдали свидетельства о смерти. #trtнарусском #палестина #ДейрэльБалах #газа #авиаудар #младенцы #отец #погибли #израиль #новости #трт #новостимира