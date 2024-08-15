ПОЛИТИКА
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Осторожно — вспышка вируса оспы обезьян
Гнойная сыпь, лихорадка и боли в мышцах — основные симптомы обезьяньей оспы. Возбудитель заболевания — вирус Mpox. Всемирная организация здравоохранения во второй раз за два года объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, но пока только в Африке. Что нужно знать об этой болезни. #trtнарусском #оспа #эпидемия #вирус #оспаобезьян #африка #мрох #новости #трт #новостимира
Осторожно — вспышка вируса оспы обезьян / Others
15 августа 2024 г.
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