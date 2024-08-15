Внезапная операция украинской армии в Курской области застала врасплох Минобороны РФ. Российские власти эвакуируют жителей приграничных территорий и спешно стягивают силы на это направление. В украинском МИД утверждают, что ВСУ не преследует цель завоевания российских территорий. По словам Киева, операция в Курской области направлена только на защиту жителей приграничной Сумской области.

TRT на русском поговорил с бывшим спикером Генштаба ВСУ Владиславом Селезневым о возможных сценариях развития ситуации.

— Какие цели могут ставить ВСУ в Курской области?

— Появилось множество теорий о планах Генштаба ВСУ: от взятия под контроль Курска до захвата Курской АЭС. Я думаю, что задачи куда более рациональные и приземленные. В последнее время слишком много хлопот жителям приграничных областей доставляли российские ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — ред.), которые заходили с территории Курской области в Сумщину. Постоянно прилетали вражеские мины, снаряды, управляемые авиабомбы и реактивные снаряды залпового огня. Нынешняя операция необходима для создания буферной зоны.

— Какой может быть масштаб операции?

— Ситуация достаточно динамичная. Западные СМИ сообщают, что ВСУ контролирует порядка 470 квадратных километров. Главком ВСУ Александр Сырский заявляет о тысяче квадратных километров и 74 населенных пунктах. Как обычно, истина находится где-то посередине.

Понимание ситуации несколько осложняет поисково-рейдовые действия украинских сил, направленные на демонстрацию флага. Видео и фото флага Украины появляются в различных населенных пунктах, после чего российские госСМИ отчитываются, что военных там нет.

Это в определенной степени сгущает «туман» войны. Российскому Генштабу сложно оценить масштаб и ключевые направления продвижения украинской армии.

Этот подход очень рациональный, потому что «туман» войны позволяет действовать скрытно и эффективно.

— Чем может ответить РФ?

— Российская армия возводит инженерные сооружения с целью блокирования наступательной операции военных Украины. Они подтягивают дополнительные силы и средства с Харьковского направления, прежде всего из состава группировки войск «Север», который возглавляет генерал Александр Лапин.

Однако наступление российских войск на Торецком, Покровском направлениях, а также в районе Часова Яра сохраняется.

— Что будет дальше?

— В течение трех-пяти суток российская армия создаст серьезную концентрацию сил и средств, а ВСУ начнет пользоваться построенными инженерными фортификациями. Скорее всего, в рамках контрнаступательных мероприятий украинский плацдарм будет несколько уменьшен, но не будет полностью свернут.

У Киева появилась прекрасная возможность уничтожать вражеские силы и средства. Потери наступающей стороны всегда в три раза больше. А если в ходе обороны используется фортификации, минные поля, противотанковые и противопехотные окопы, блиндажи, долговременные огневые точки, то эти потери могут быть еще больше.

Также стоит помнить, что архитектором операции является генерал Сырский, который склонен к реализации нестандартных планов. Допускаю, что вспышки поисково-рейдовых действий еще возникнут на территории Белгородской и Брянской областей.

Относительно спокойная и мирная жизнь военнослужащих РФ, которые считают, что находятся на второстепенных участках фронта, явно пошатнется.

— Будет ли обмен пленными в ближайшее время?

— Звучат разные оценки о количестве военнослужащих, сдавшихся в плен украинской армии. Речь может идти о двух тысячах человек. В Кремле будут вынуждены пойти на серьезные уступки.

В ближайшее время мы можем стать свидетелями масштабного обмена. У Украины есть шанс вернуть многих защитников. Но тема переговоров всегда очень тонкая, поэтому сомневаюсь, что мы узнаем о подготовительных мероприятиях в рамках этого процесса.

— Стоит ли ожидать новую волну мобилизации в России?

— В России 8 сентября пройдет единый день голосования. До этой даты точно не стоит ожидать подобных мероприятий. Но после выборов активизация мобилизационных действий вполне вероятна.

По разным оценкам, потери армии РФ ежемесячно составляют от 35 до 37 тысяч. За подписание военного контакта добровольцам предлагают огромные деньги, но и это не может перекрыть текущие нужды вооруженных сил РФ.

В шахматах есть понятие «цугцванг». Это такой момент, когда любой ход гроссмейстера приводит к ухудшению его положения. Кремль находится именно в этом положении.

С одной стороны, они могут пойти на призыв нескольких сотен тысяч российских граждан. Но качество этого мобилизационного потенциала и уровень его мотивации оставит желать лучшего.

Второй момент — не очень ясно, какими силами и средствами обеспечивать эту армаду. Необходима техника, вооружения, командиры. Вопросов очень много.

С другой стороны: где брать силы и средства, если не проводить мобилизационную кампанию? Я таких ресурсов не вижу.