Украинские войска укрепляют позиции в Курской области

Украинские войска продвигаются по российской территории на один-два километра в сутки, утверждают в ВСУ. При этом число эвакуированных из Курской и Белгородской областей уже достигло 200 тысяч человек. Россияне, оставшиеся в захваченных ВСУ районах, жалуются, что их бросили без еды и воды. #trtнарусском #пленные #курскаяобласть #украина #россия #курск #граница #всу #новости #трт #новостимира