ПОЛИТИКА
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Махмуд Аббас объявил о визите в Газу
Президент Палестины выступил в турецком парламенте, где заявил о планах посетить Газу и поблагодарил Турцию за поддержку
Махмуд Аббас объявил о визите в Газу
Махмуд Аббас / Фото: АА / Others
15 августа 2024 г.

Президент Палестины Махмуд Аббас выступил в Великом национальном собрании Турции, где объявил о намерении посетить сектор Газа вместе со всей палестинской администрацией. В своей 46-минутной речи Аббас затронул ряд важных вопросов и сделал несколько значимых заявлений.

«У нас не осталось иного решения. В связи с этим я и все члены палестинской администрации приняли решение отправиться в Газу, и мы осуществим это», — сказал Аббас, подчеркнув решимость палестинского руководства. «Наша жизнь не является более ценной, чем жизнь любого ребенка в секторе Газа», — продолжил он.

Палестинский лидер выразил глубокую признательность Турции за поддержку в защите прав палестинцев и за предоставление гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Он особо отметил важность позиции Турции в отстаивании законных прав палестинского народа.

Аббас подчеркнул непоколебимость палестинцев в борьбе за свои земли. «Палестинцы продолжат отстаивать свои права и не покинут свои земли. Палестинский народ непременно изгонит захватчиков со своих земель», — заявил палестинский лидер. Он также призвал к единству всех политических сил Палестины, заявив, что «путь к победе Палестины лежит через ее единство».

Выступление Аббаса было тепло воспринято присутствующими, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и депутатов турецкого парламента. «Оккупанты обречены на поражение. Палестина будет свободна», — завершил свою речь Аббас.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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