Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел совместную пресс-конференцию с вице-премьером и главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, в ходе которой было объявлено о значительном прогрессе в двусторонних отношениях.

Ключевым событием стало подписание меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности, военного сотрудничества и борьбы с терроризмом. «Благодаря совместным координационным и учебным центрам, предусмотренным в этом соглашении, мы поднимем наше сотрудничество на новый уровень», — заявил министр Фидан.

Министр также анонсировал введение частичного безвизового режима для иракских граждан. «Мы приняли решение ввести с 1 сентября безвизовый режим для наших иракских братьев моложе 15 лет и старше 50 лет», — отметил глава турецкой дипломатии. Это решение было принято в рамках договоренностей, достигнутых во время визита президента Турции в Багдад в апреле.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено борьбе с терроризмом, в частности с PKK. Фидан отметил рост осведомленности Ирака в этом вопросе. «Мы с удовлетворением отмечаем рост осведомленности Ирака в отношении PKK. В этом контексте очень ценно, что Ирак сначала объявил PKK общей угрозой, а затем запрещенной организацией», — заявил Фидан. Министр также приветствовал решение Ирака о закрытии трех связанных с PKK политических партий.

В контексте региональных проблем Фидан заявил о единой позиции Турции и Ирака по палестинскому вопросу. «Мы с Ираком едины в палестинском вопросе. Я хотел бы с удовлетворением отметить это здесь», — подчеркнул он. Он также упомянул историческое выступление президента Палестины Махмуда Аббаса в турецком парламенте, подчеркнув важность этого события.

Фидан отметил, что между Турцией и Ираком было подписано 27 соглашений и меморандумов о взаимопонимании во время апрельского визита турецкого президента в Багдад, что стало свидетельством расширения сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая торговлю, энергетику, водные ресурсы, транспорт, здравоохранение и образование.