Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун прокомментировал выступление президента Палестины Махмуда Аббаса в Великом национальном собрании Турции. В своем посте в социальной сети X Алтун подчеркнул историческую значимость этого события и выделил ключевые моменты речи Аббаса.

Особое внимание Алтун уделил решению Аббаса посетить Газу. «Сегодня перед вами я объявляю сначала палестинскому народу, а затем всему миру: я решил отправиться в Газу вместе с палестинскими лидерами. Я буду работать изо всех сил, чтобы остановить жестокие нападения и быть рядом с нашим народом. Даже если ценой этого будет наша жизнь», — процитировал слова палестинского лидера Алтун.

Турецкий чиновник также отметил призыв Аббаса к международному сообществу. «Отсюда я обращаюсь к арабскому миру, исламскому миру и всем мировым лидерам, а также к Генеральному секретарю ООН: давайте объединимся в этой гуманитарной миссии, чтобы остановить нападения и оккупацию», — процитировал Аббаса Алтун.

В заключение Алтун подтвердил позицию Турции в палестинском вопросе. «Турция, как и всегда, продолжит стоять на стороне Палестины и решительно поддерживать их справедливое дело. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока Палестина не обретет полную свободу», — написал глава управления.

С начала израильского вторжения в сектор Газа Турция последовательно призывает к немедленному прекращению огня и обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в эксклав. Более того, Анкара оказала наиболее значительную гуманитарную поддержку Газе, приостановила все торговые отношения с Израилем и присоединилась к иску ЮАР против Израиля о геноциде в Международном суде ООН.