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Обстрел на границе Азербайджана и Армении
Минобороны Азербайджана сообщает об атаке армянских сил на фоне недавнего прогресса в мирных переговорах
Обстрел на границе Азербайджана и Армении
Архивное фото: Reuters / Others
15 августа 2024 г.

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанской армии Вооруженными силами Армении 15 августа около 18:10. Согласно сообщению оборонного ведомства, армянские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия по позициям в направлении населенного пункта Ганза Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

Азербайджанская сторона сообщает о принятии «адекватных ответных мер» в указанном направлении.

Этот инцидент происходит на фоне позитивных сдвигов в мирном процессе между двумя странами. Недавно Азербайджан и Армения достигли договоренности об исключении статьи о транспортных линиях из проекта мирного соглашения, что касается в том числе маршрута, соединяющего Нахчыван с основной территорией Азербайджана.

Кроме того, страны близки к завершению согласования проекта Положения о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы. Об этом в июле сообщила пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Пограничный инцидент произошел на фоне прогресса в переговорном процессе между Баку и Ереваном, направленном на заключение всеобъемлющего мирного соглашения в обозримом будущем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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