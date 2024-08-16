ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Крым под ударами
Сообщается о множественных взрывах над Крымским полуостровом в районе Севастополя, Симферополя и Керчи
Крым под ударами
Фото: AP / Others
16 августа 2024 г.

В ночь на 16 августа в нескольких городах аннесированного Крыма прогремели взрывы. По предварительным данным, Украина нанесла удар по паромной переправе в городе Керчь, а также по катеру в районе населенного пункта Черноморск в Краснодарском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на сообщения жителей пишет, что в районе Керченской паромной переправы возник пожар.

Жители Севастополя, Симферополя и Керчи услышали взрывы около 3:30 утра по местному времени, сообщают местные СМИ.

Множественные взрывы также прогремели в поселке Черноморск в соседнем с Крымом Краснодарском крае около 4:30 утра по местному времени.

По сообщениям местных жителей, Керченский мост, соединяющий Крым с материковой частью России, был закрыт для движения около 2 часов ночи. Мост вновь открылся около 7 утра по местному времени.

Министерство обороны России заявило, что за ночь в Черном море были уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов и два беспилотных катера.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us