В ночь на 16 августа в нескольких городах аннесированного Крыма прогремели взрывы. По предварительным данным, Украина нанесла удар по паромной переправе в городе Керчь, а также по катеру в районе населенного пункта Черноморск в Краснодарском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на сообщения жителей пишет, что в районе Керченской паромной переправы возник пожар.

Жители Севастополя, Симферополя и Керчи услышали взрывы около 3:30 утра по местному времени, сообщают местные СМИ.

Множественные взрывы также прогремели в поселке Черноморск в соседнем с Крымом Краснодарском крае около 4:30 утра по местному времени.

По сообщениям местных жителей, Керченский мост, соединяющий Крым с материковой частью России, был закрыт для движения около 2 часов ночи. Мост вновь открылся около 7 утра по местному времени.

Министерство обороны России заявило, что за ночь в Черном море были уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов и два беспилотных катера.