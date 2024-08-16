16 августа 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Израильские поселенцы подожгли дома в палестинской деревне недалеко от Калькилии
Более 100 нелегальных израильских поселенцев напали на палестинскую деревню Джит недалеко от Калькилии на оккупированном Западном берегу. Сообщается, что они подожгли несколько домов и автомобилей палестинцев. По меньшей мере один человек погиб. #trtнарусском #секторгаза #поселенцы #нападение #деревня #газа #экстремисты #новости #трт #новостимира
Израильские поселенцы подожгли дома в палестинской деревне недалеко от Калькилии / Others
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