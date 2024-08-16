ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильские поселенцы подожгли дома в палестинской деревне недалеко от Калькилии
Более 100 нелегальных израильских поселенцев напали на палестинскую деревню Джит недалеко от Калькилии на оккупированном Западном берегу. Сообщается, что они подожгли несколько домов и автомобилей палестинцев. По меньшей мере один человек погиб. #trtнарусском #секторгаза #поселенцы #нападение #деревня #газа #экстремисты #новости #трт #новостимира
Израильские поселенцы подожгли дома в палестинской деревне недалеко от Калькилии / Others
16 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us