Израильские поселенцы подожгли дома в палестинской деревне недалеко от Калькилии

Более 100 нелегальных израильских поселенцев напали на палестинскую деревню Джит недалеко от Калькилии на оккупированном Западном берегу. Сообщается, что они подожгли несколько домов и автомобилей палестинцев. По меньшей мере один человек погиб. #trtнарусском #секторгаза #поселенцы #нападение #деревня #газа #экстремисты #новости #трт #новостимира