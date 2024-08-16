Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил в пятницу, что возглавляемый США военный альянс и Запад принимали непосредственное участие в планировании нападения Украины на Курскую область России.

В интервью газете «Известия» Патрушев заявил, что заявления Соединенных Штатов о том, что они не причастны к нападению, не соответствуют действительности.

«Операция в Курской области также планировалась при участии НАТО и западных спецслужб», - цитирует газета Патрушева.

«Заявления руководства США о том, что оно не причастно к преступлениям Киева в Курской области, не соответствуют действительности. Без их участия и прямой поддержки Киев не осмелился бы вторгнуться на российскую территорию».

Белый дом заявил, что Украина не уведомила о своем вторжении заранее и что Вашингтон не принимал участия в операции.

Тем не менее в четверг советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил газете The Independent, что Киев обсуждал с западными союзниками атаку на Курскую область.

«Были обсуждения с партнерами, просто непубличные», - сказал Подоляк, добавив, что «некоторые вещи» должны происходить с «элеменотом неожиданности».