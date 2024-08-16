Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и президент Колумбии Густаво Петро в четверг предложили провести новые выборы в Венесуэле в качестве возможного решения политического кризиса в стране.

Предложение, которое в четверг также поддержал президент США Джо Байден, прозвучало на фоне вопросов о переизбрании президента Николаса Мадуро, который был провозглашен победителем выборов в Венесуэле 28 июля контролируемой правительством избирательной комиссией на фоне обвинений оппозиции в широкомасштабных фальсификациях.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо поставила под сомнение это предложение.

«Будут проведены вторые выборы, но если Мадуро не понравятся результаты, что нам делать? Третьи? Четвертые? Пятые, пока Мадуро не понравятся результаты?» - спросила она, выступая перед представителями СМИ Чили и Аргентины.

«Предложение игнорировать то, что произошло 28 июля, для меня - это отсутствие уважения к венесуэльцам», - добавила она.

Мачадо предупредила, что «если Мадуро продлит эту агонию еще на несколько месяцев, мы можем стать свидетелями самой большой волны миграции в истории Венесуэлы». Она отметила, что от 3 до 5 «миллионов венесуэльцев пересекут границу».

Мачадо заявила, что оппозиция готова предложить гарантии тем, кто находится у власти, подчеркнув при этом, что она не стремится начать «процесс мести».

Бразилия и соседняя Колумбия ищут выход из кризиса в Венесуэле с момента проведения спорных выборов.

Избирательный орган страны объявил Мадуро победителем с 51% голосов, хотя он еще не опубликовал результаты подсчета голосов.

Оппозиция заявила, что, по ее данным, оппонент Мадуро, Эдмундо Гонсалес, получил 67% голосов, и разместила отсканированные копии подсчета голосов на своем веб-сайте.

Результаты выборов получили широкую критику со стороны других стран и международных наблюдателей, включая ООН.

Лидеры оппозиции призывают венесуэльцев выйти на улицы 17 августа, чтобы потребовать от правительства признать Гонсалеса победителем выборов.

Сомнения в прозрачности избирательного процесса в Венесуэле вызвали протесты по всей стране, в результате которых уже погибли 25 человек, 192 получили ранения и более 2 тыс. были арестованы.