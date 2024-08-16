Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о своем желании наладить дружеские отношения с Ираном в случае победы на выборах в ноябре 2024 года. Это заявление прозвучало на пресс-конференции в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

«Я не хочу плохо относиться к Ирану. Надеюсь, мы будем в дружеских отношениях с Ираном. Может быть, это получится, а может и нет», — сказал Трамп.

При этом республиканец подчеркнул, что для установления хороших отношений Иран «не может обладать ядерным оружием».

Стоит отметить, что именно Трамп, будучи президентом США в 2018 году, принял решение о выходе из «Совместного всеобъемлющего плана действий» (СВПД), подписанного в 2015 году между Ираном и постоянными членами Совета Безопасности ООН плюс Германия. Этот шаг значительно осложнил отношения между странами.

Напряженность в отношениях усилилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году, которое было осуществлено по приказу Трампа. Это действие вызвало резкую реакцию со стороны Ирана, включая обещания мести.

Недавно американские СМИ сообщили о полученных разведданных, указывающих на возросшую угрозу в отношении Трампа со стороны Ирана. Позднее Трамп обвинил Иран в хакерской атаке на ресурсы своего предвыборного штаба. Команда республиканца заявила, что взлому подверглись ее внутренние коммуникации. Несмотря на это, бывший президент выразил готовность к диалогу с Тегераном.

Текущая администрация США во главе с Джо Байденом неоднократно сигнализировала о готовности вернуться к ядерной сделке с Ираном. Однако переговоры о восстановлении СВПД, проходившие в Вене с апреля 2021 года, завершились безрезультатно в ноябре 2022 года.

Заявление Трампа о возможной дружбе с Ираном вызывает особый интерес на фоне сложной истории отношений между странами и текущей геополитической ситуации. Остается неясным, как это намерение может быть реализовано в случае его избрания, учитывая существующие разногласия и взаимные угрозы.