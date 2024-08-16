В Швеции зарегистрирован случай заболевания тяжелой формой вируса оспы обезьян или mpox. Это первый случай выявления штамма I этого вируса за пределами области продолжающейся вспышки в африканских странах.

По данным Агентства общественного здравоохранения страны, заболевание было диагностировано у человека, обратившегося за медицинской помощью в Стокгольме после получения заражения в Африке, где распространяется этот штамм вируса.

Это заявление было сделано через день после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка mpox в нескольких африканских странах представляет собой глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Это уже второе за последние два года объявление оспы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Большинство случаев заболевания и смертей, связанных с нынешней вспышкой, приходится на Демократическую Республику Конго (ДРК). Однако вирус был обнаружен еще как минимум в 12 африканских странах, сообщает Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).

«Появление нового штамма mpox, его быстрое распространение в восточной части ДРК и сообщения о случаях заболевания в нескольких соседних странах вызывают серьезную тревогу», - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на этой неделе.

«Наряду со вспышками других штаммов mpox в ДРК и других странах Африки, очевидно, что необходимы скоординированные международные ответные меры, чтобы остановить эти вспышки и спасти жизни людей», - добавил он.

Существует два подтипа вируса mpox. Предполагается, что штамм I, эндемичный для Центральной Африки, вызывает более тяжелые заболевания и высокую смертность. Глобальная вспышка 2022 года была вызвана штаммом II, который распространен в Западной Африке. В шведском здравоохранении отметили, что проходящий лечение пациент «в целом не влияет на риск для населения». Ранее в Швеции было выявлено около 300 случаев заболевания mpox штамма II - они были связаны с глобальной вспышкой вируса в 2022 году.